Правоохранители установили четырех окупантов, расстрелявших безоружного охранника супермаркета в Буче. Фото и видео

Правоохранители идентифицированы военнослужащими страны-агрессора РФ, причастными к военным преступлениям. Оккупанты, выполняя преступный приказ, убили охранника супермаркета в Буче Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск по г. Буча старший офицер самоходной артбатареи отдал приказ подчиненным военнослужащим России. Из-за радиосвязи он приказал идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов. Такая инструкция по идентификации врага могла привести к случайным жертвам среди гражданских, поскольку многие могли носить атрибуты черного цвета. Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип различения, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права", – подчеркнули в прокуратуре.

В Буче возле супермаркета оккупанты заметили местного жителя, который работал там охранником и был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением "Охрана NOVUS". У мужчины не было оружия и не представляло никакой угрозы для военных страны-агрессора, но они решили выполнить преступный приказ и убили украинца.

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством двум командирам, заряжающему самоходных артиллерийских орудий и старшему разведчику-дальномеру 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр. В ходе обыска было изъято около 900 единиц компьютерной техники.

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