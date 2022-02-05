На Киевщине поймали банду, которая подделывала визы ЕС и незаконно переправляла людей через границу
В Киевской области правоохранители задержали группу лиц, занимавшихся подделкой виз в страны Евросоюза и незаконной переправкой людей через государственную границу. Изготовляли фальшивые документы на территории Российской Федерации.
Как отметили в Telegrаm Министерства внутренних дел Украины, злоумышленники использовали специально оборудованную аппаратуру. Стоимость документа составила 1000 евро. Следствие установило, что "клиенты" оплачивали задаток в размере 300 евро, остальную сумму – через две недели во время получения "визы".
Отмечается, что банду организовал 34-летний иностранец-нелегал, которому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним: в Одессе поймали банду вымогателей и похитителей людей. Среди них были и правоохранители, в частности, организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Государственной пограничной службы.
Также в Житомирской и Харьковской СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая под руководством кураторов из России готовилась к совершению разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты. Прикрываясь якобы трудоустройством в охранную фирму, они набирали людей в свою группировку, используя для этого свои связи в криминальных кругах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СБУ разоблачила 39-летнего харьковчанина, который регулярно сообщал о ложных минированиях государственных учреждений. По предварительным данным, злоумышленник мотивировал это личной неприязнью к правоохранительным органам, а также к власти в целом;
в Украине правоохранительные органы объявили о подозрении в подделке и использовании COVID-сертификатов двум жителям Тернопольщины. Липовые документы украинцы показали во время пересечения госграницы на пункте пропуска "Устилуг".