На Киевщине поймали банду, которая подделывала визы ЕС и незаконно переправляла людей через границу

В Киевской области правоохранители задержали группу лиц, занимавшихся подделкой виз в страны Евросоюза и незаконной переправкой людей через государственную границу. Изготовляли фальшивые документы на территории Российской Федерации.

Как отметили в Telegrаm Министерства внутренних дел Украины, злоумышленники использовали специально оборудованную аппаратуру. Стоимость документа составила 1000 евро. Следствие установило, что "клиенты" оплачивали задаток в размере 300 евро, остальную сумму – через две недели во время получения "визы".

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Отмечается, что банду организовал 34-летний иностранец-нелегал, которому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: в Одессе поймали банду вымогателей и похитителей людей. Среди них были и правоохранители, в частности, организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Государственной пограничной службы.

Также в Житомирской и Харьковской СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая под руководством кураторов из России готовилась к совершению разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты. Прикрываясь якобы трудоустройством в охранную фирму, они набирали людей в свою группировку, используя для этого свои связи в криминальных кругах.

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