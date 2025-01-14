В Киевской области поезд сбил насмерть 18-летнего парня. Подробности трагедии

На станции Тарасовка Фастовского района поезд сообщением Киев – Львов сбил 18-летнего парня. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, в понедельник, 13 января, около 11:55 часов, они получили сообщение от начальника железнодорожной станции Боярка, что на 876 километре в пределах станции Тарасовка смертельно травмирован молодой парень.

"Полицейские предварительно установили, что поезд сообщением Киев – Львов сбил 18-летнего жителя села Тарасовка, который переходил колеи на запрещенный сигнал светофора. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Барышевской общине Киевской области поезд сбил жительницу столицы. К сожалению, от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

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