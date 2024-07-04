В Киевской области пенсионерка сбросила собаку с железнодорожного моста. Подробности дела

В Яготине Киевской области, по информации следствия, местная пенсионерка сбросила собаку с железнодорожного моста. Животное отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновной грозит до трех лет лишения свободы.

"Полицейские Киевщины расследуют факт жестокого обращения с животным в Яготине. По предварительной информации установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница, вероятно сбросившая животное с железнодорожного моста", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров четвероногого отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи. По факту жестокого обращения с животным открыто уголовное производство. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать возможные свидетели.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который избил и задушил собаку своей бывшей девушки. По данным следствия, таким образом он хотел отомстить.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по версии следствия, застрелил бельгийскую овчарку соседа. Пса привезли из зоны АТО в 2016 году и много лет охранял дом своей семьи.

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