В Киевской области осудили самопровозглашенного председателя Дымерской ОТО: подробности дела коллаборанта. Фото

Суд признал виновным в частности в коллаборационной деятельности жителя Киевщины. Злоумышленники сотрудничал с российскими оккупантами и занял должность "председателя Дымерской тергромады".

Об этом сообщили в прессслужбах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевской областной прокуратуре. Следующие 9 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Колаборант – 39-летний уроженец города Чернобыль. Во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района добровольно согласился сотрудничать с оккупационными войсками РФ. По данным следствия, в начале марта 2022 под руководством вражеской армии злоумышленник принудительно собрал местное население и объявил себя новоизбранным председателем Дымерской территориальной общины. Злоумышленник обещал принимать решение "во благо" общины под руководством оккупационных войск", – рассказали правоохранители.

Каждый день в 10:00 он проводил совещание с представителями российских войск с позывными "Клен" и "Отец Кирилл", где они вместе решали насущные нужды российских военных. Лично он занимался подбором специалистов по ремонту электросетей, водителей для вывоза документов поселкового совета, бухгалтеров для организации работы так называемой новой администрации, запуском работы местных магазинов и служб.

Кроме того, злоумышленник предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей. Также он лично распространял среди жителей Дымера переданные ему российскими военными газеты с пропагандой вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности "Комсомольская правда" и "Красная звезда".

За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал жителя Киевщины виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить еще одного военного преступника – военнослужащего вооруженных сил РФ. Злоумышленник во время оккупации угрожал убийством жителям Бучанского района.

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