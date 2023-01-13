Полицейские идентифицировали оккупанта, который в Киевской области пытал пленных и мародерствовал. Фото

Правоохранители идентифицировали еще одного захватчика, причастного к военным преступлениям. Во время временной оккупации Киевской области злоумышленник пытал и грабил местных жителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Оккупанту грозит до 12 лет лишения свободы.

"Следователи установили, что фигурант вместе с другими оккупантами совершали военные преступления против мирного населения на территории села Мощун Киевской области. В частности 29-летний житель города Кострома, находясь в должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора НДС в/ч 32515 вооруженных сил РФ, вместе с другими оккупантами держали пленных в хозяйственных помещениях, издевались и пытали их", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные страны-террориста занимались мародерством: отбирали у людей транспорт, ценные вещи, одежду и даже продукты.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в совершении военных преступлений пяти военнослужащих РФ. Оккупанты расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители идентифицировали еще одного оккупанта, причастного к военным преступлениям на территории Бучанского района Киевщины, лично расстрелявшего мирного жителя.

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