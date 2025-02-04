В Киевской области нашли младенца на улице: подробности резонансного дела. Видео

Правоохранители сообщили о подозрении обоим родителям, которые в Обуховском районе Киевской области оставили в сумке новорожденного мальчика. Им грозит до трех лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как напомнили правоохранители, 2 января на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного в хозяйственной сумке. Полицейские разыскали мать и отца ребенка благодаря помощи неравнодушных граждан.

"В Обуховском районе 36-летняя беременная женщина без надлежащих санитарных условий в доме родила мальчика, а присутствовавший при родах 67-летний биологический отец самостоятельно перерезал пуповину. В дальнейшем, действуя по предварительному сговору, родители завернули новорожденного в постельное белье и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном, опасном для жизни состоянии на улице возле одного из частных домов", – рассказал глава полиции Киевской области Анатолий Щадило.

Правоохранители сообщили родителям о подозрении по факту оставления в опасности новорожденного ребенка. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

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