В Киевской области начали находить обломки сбитых российских ракет. Фото и подробности

В Бучанском районе Киевской области начали находить обломки сбитых российских ракет. Вражеские объекты были уничтожены силами ПВО при обстреле в понедельник, 26 августа.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В Бучанском районе фиксируются обломки сбитых нашими ПВО кацапских ракет", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть обломки неприятельских объектов, уничтоженных защитниками украинского неба.

Напомним, страна-агрессор РФ 26 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. К сожалению, повреждены инфраструктурные объекты, есть раненая.

Добавим, страна-агрессор Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахед", утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в понедельник, 26 августа, атаковала Украину с помощью ракет и дронов-камикадзе. Столичный метрополитен во время воздушной тревоги превратился в остров безопасности, куда пришли украинцы со своими любимцами.

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