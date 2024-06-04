В Киеве иностранец во время конфликта чуть не убил мужчину: суд вынес приговор нападавшему. Фото

В Киеве суд признал виновным иностранца, который во время конфликта устроил драку и ударил мужчину ножом в живот. Благодаря врачам пострадавший выжил.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие семь лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Нарушитель вместе со своей девушкой арендовал квартиру у местной жительницы и зарекомендовал себя как недобросовестный арендатор – молодожены систематически употребляли алкогольные напитки и оскорбляли владелицу дома, когда она делала им замечания. Когда женщина пришла к квартирантам вместе с товарищем, чтобы уладить конфликт, иностранец схватил кухонный нож и ударил им мужчину", – рассказали в полиции.

Пострадавшего, 34-летнего киевлянина, врачи госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим ранением. Злоумышленника, 29-летнего иностранца, в течение двух часов разыскали и задержали. На днях приговором Днепровского районного суда обвиняемый был признан виновным в совершенном преступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца-рецидивиста, который нанес мужчине ножевое ранение в грудь. Предварительно это произошло из-за ревности к общей знакомой, которую злоумышленник увидел вместе с потерпевшим на улице.

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