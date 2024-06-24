В Киевской области мужчина во время конфликта чуть не зарезал зятя. Подробности дела

В селе Путровка Киевской области мужчина во время конфликта ударил своего зятя ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали, а злоумышленника – задержали.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что в селе Путровка Фастовского района во время распития алкогольных напитков между двумя членами семьи возник конфликт, который перерос в драку. Наконец тесть ударил ножом в грудь своего 30-летнего зятя. Пострадавший госпитализирован в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил своего знакомого. Во время конфликта он нанес товарищу смертельные удары ножом в голову, шею и грудь, а затем продолжил пить водку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который едва не убил товарища. Во время конфликта злоумышленник нанес знакомому несколько ножевых ранений в живот.

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