В Киеве женщина напоила мужчину алкоголем, а затем ограбила его

В Киеве правоохранители задержали подозреваемую в ограблении женщину. Злоумышленница познакомилась с мужчиной, напоила его алкоголем, а затем забрала у него телефон и золотую цепочку.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от местного жителя о том, что возле станции метро "Академгородок" его ограбили.

"Полицейские установили, что накануне потерпевший познакомился на улице с женщиной, предложившей вместе провести время и выпить алкогольные напитки. Когда мужчина опьянел, злоумышленница, воспользовавшись его состоянием, забрала у потерпевшего мобильный телефон и сняла с шеи золотую цепочку, после чего скрылась", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили и задержали злоумышленницу – ею оказалась уроженка Сумской области, 1984 года рождения, у которой во время поверхностной проверки были обнаружены вещи мужчины. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали ранее судимого жителя Черновицкой области. Злоумышленник специально приехал в Киев на криминальные "заработки", во время которых ограбил женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил женщину по лицу. После этого он выхватил у пострадавшей телефон и скрылся.

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