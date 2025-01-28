В Киевской области мужчина в храме гаечным ключом избил священника. Подробности и фото

В Василькове Киевской области местный житель, по информации следствия, решил выяснить отношения с местным священником прямо в соборе. Злоумышленник из-за неприязненных отношений в несколько раз ударил гаечным ключом священнослужителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

"Сегодня, 28 января, на спецлинию "102" в полицию поступило сообщение о драке в одном из соборов города Васильков. На месте происшествия было установлено, что 33-летний мужчина из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом по голове 50-летнему священнослужителю", – рассказали в пресс-службе.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту совершения хулиганских действий возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Вишневом Киевской области ссора между друзьями завершилась убийством. По информации следствия, злоумышленник нанес знакомому более 10 ударов колуном по голове, от чего мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил прохожего. Злоумышленник в магазине во время конфликта начал драку с покупателем, а затем раскладным ножом ударил его в грудь.

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