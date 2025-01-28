В Киеве конфликт в магазине между покупателями чуть ли не закончился убийством. Подробности и фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил прохожего. Злоумышленник в магазине во время конфликта начал драку с покупателем, а затем раскладным ножом ударил его в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился житель Киева, который сообщил о потасовке между двумя мужчинами в магазине на улице Льва Ревуцкого. Кроме того, свидетель сообщил, что в результате столкновения один из них получил ножевое ранение.

"На месте происшествия полицейские установили, что в торговом заведении между двумя незнакомыми мужчинами возник переросший в драку словесный конфликт, во время которой один раскладным ножом ударил другого в грудь. Потерпевшего 37-летнего местного жителя госпитализировали, а 33-летнего нападавшего правоохранители задержали", – уточнили в пресс-службе.

По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области ссора между друзьями завершилась убийством. По информации следствия, злоумышленник нанес знакомому более 10 ударов колуном по голове, от чего последний скончался на месте.

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