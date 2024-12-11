Вытащил гранату на кассе: в Никополе мужчина устроил взрыв в магазине и погиб на месте: пострадала продавщица. Фото

Утром среды, 11 декабря, в продуктовом магазине Никополя произошел взрыв, унесший жизни мужчины и ранивший продавщицу. Инцидент произошел в кассе магазина, когда мужчина рассчитывался за покупки.

Видео дня

Об этом сообщает "Прихист". По свидетельствам очевидцев, мужчина зашел в магазин и выбирал продукты.

Когда настал его черед рассчитываться, он неожиданно вытащил из кармана гранату. Взрыв произошел мгновенно. Муж получил смертельные травмы и погиб на месте.

Находившаяся за кассой продавщица получила легкие телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На момент взрыва в магазине находились немногие люди, что позволило избежать большего количества пострадавших.

На место трагедии немедленно прибыли сотрудники полиции и медики. Правоохранители начали следственные действия. Они устанавливают обстоятельства инцидента, а также происхождение гранаты и мотивы мужчины.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области в субботу, 23 ноября, произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажного жилого дома. Как стало известно OBOZ.UA, по предварительным данным, пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Славутич Киевской области задержали ранее судимого мужчину, который угрожал знакомому гранатой из-за ревности к своей сожительнице. Кроме того, у него дома нашли и изъяли фугасный зажигательный снаряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!