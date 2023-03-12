В Киевской области мужчина металлической кочергой забил до смерти знакомого
В селе Козичанка Киевской области мужчина во время конфликта ударил кочергой товарища. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, в одном из жилых домов в селе Козичанка Фастовского района было обнаружено окровавленное тело мужчины.
"Полицейские предварительно выяснили, что при распитии алкогольных напитков между знакомыми возник конфликт. 62-летний мужчина ударил металлической кочергой своего оппонента. От полученных травм 50-летний потерпевший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.
Злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Напомним, в селе Сидоровичи Киевской области правоохранители задержали мужчину, который приревновал свою жену к знакомому и ударил его ножом в грудь. После этого злоумышленник пытался сжечь орудие преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который едва не убил собственную жену. Во время конфликта он ударил женщину ножом в шею.
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