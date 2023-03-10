В Киеве мужчина во время ссоры пытался зарезать жену. Фото

В Дарницком районе Киева стражи порядка задержали мужчину, который едва не убил собственную жену. Во время конфликта он ударил женщину ножом в шею.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение о том, что в квартире на Харьковском шоссе мужчина едва не убил свою жену.

"На месте происшествия полицейские обнаружили 36-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Было установлено, что ранение в шею ей нанес 38-летний мужчина во время семейной ссоры. Защищаясь, потерпевшая отталкивала от себя мужчину с ножом и порезала руки", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение. По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство, а задержанному злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, суд признал виновным жителя Киевщины, заказавшего второе убийство собственного отца ради получения наследства. Также осудили и исполнителя преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сидоровичи Киевской области правоохранители задержали мужчину, который приревновал свою жену к знакомому и ударил его ножом в грудь. После этого злоумышленник пытался сжечь орудие преступления.

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