В Киевской области мужчина избил сожительницу до смерти, а полиции заявил, что она умерла из-за болезни

В селе Помокли Киевской области задержали мужчину, избившего до смерти сожительницу. Злоумышленник пытался избежать ответственности, рассказав, что женщина умерла из-за болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 25 сентября, около 4:00, к ним обратился мужчина с сообщением о том, что в селе Помокли Ташанской общины в связи с болезнью умерла женщина.

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"Однако, прибыв на место происшествия, следователи обнаружили на теле 46-летней умершей многочисленные синяки и ссадины. Сотрудники полиции выяснили, что уроженец Ивано-Франковской области нанес своей сожительнице телесные повреждения - он избивал ее руками и ногами. В результате полученных травм женщина скончалась", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Деснянском районе Киева семейный конфликт едва не закончился убийством. Отец во время ссоры ударил сына ножом в грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании. Злоумышленник избил потерпевшую, а затем совершил к ней сексуальное насилие. От полученных травм киевлянка скончалась в больнице.

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