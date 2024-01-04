В Киеве мужчина едва не зарезал знакомого, а затем скрывался от полиции в канализационном колодце

В Голосеевском районе Киева мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом оппонента. После этого злоумышленник скрылся и прятался от правоохранителей в канализационной колодце.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на Столичном шоссе с ножевым ранением обнаружен 31-летний мужчина.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что вечером в модульном вагончике на территории строительной площадки в Голосеевском районе компания мужчин распивала спиртные напитки. Во время застолья между присутствующими возник конфликт, переросший в драку, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов кухонным ножом в туловище оппоненту. Вещественное доказательство он выбросил, а сам с места совершения преступления скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили местонахождение нападающего, который скрывался на них в канализационном колодце. Им оказался 39-летний уроженец Сумской области. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Яготине Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил жену. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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