В Киевской области мужчина бросил гранату на улице: ранил себя и прохожую. Фото

В понедельник, 17 июня, в Сквирской громаде произошло чрезвычайное событие. Мужчина бросил гранату на улице, ранив себя и местную жительницу.

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Об этом рассказали в полиции Киевской области. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

Отмечается, что мужчина вышел из местного магазина и бросил гранату. Из-за вызванного взрыва травмировалась прохожая и сам злоумышленник.

О происшествии в полицию сообщила свидетельница. Заявительница также описала приметы внешности и одежду злоумышленника, после чего полицейские начали комплекс мер по его задержанию.

Оперативники в тот же вечер задержали 32-летнего правонарушителя по месту жительства. Правоохранители узнали, что гранату злоумышленник нашел в селе с помощью металлоискателя в начале апреля, которую забрал себе и незаконно хранил у себя дома. Ранее у него уже были проблемы с законом при избиении знакомого и хранении холодного оружия.

Задержанного поместили в изолятор. Следователи сообщили мужчине о подозрении (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УКУ). Ему грозит до 7 лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве местный житель бросил гранату в сторону фасада многоэтажного дома, отскочившего от здания и взорвавшегося. В результате получила осколочное ранение женщина.

Накануне, 16 июня, в одном из районов Кривого Рога раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Он оказался подрывом гранаты, в результате которого пострадал мужчина.

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