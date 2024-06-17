В Кривом Роге компания мужчин подорвала гранату, есть пострадавший. Фото

В одном из районов Кривого Рога 16 июня раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Он оказался подрывом гранаты, в результате которого пострадал мужчина.

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Об этом сообщает издание "Свои. Кривой Рог". Там опубликовали фото с места происшествия, которое произошло около 22:00 в воскресенье.

По словам свидетелей, около десятка мужчин отдыхали в беседке по улице Привлекательная на жилмассиве Северный ГОК. Предполагают, что они распивали спиртное.

Вдруг в этом месте раздался взрыв. Как выяснилось впоследствии, в компании "играли" с гранатой.

От обломков пострадал 27-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение с ранениями головы и ног. В результате инцидента досталось и дворовой беременной кошке.

После взрыва мужчины стали расходиться, но их оперативно задержала полиция.

"Теперь правоохранители устанавливают, откуда у компании оказалась граната", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве местный житель бросил гранату в сторону фасада многоэтажного дома, которая отскочила от здания и взорвалась. В результате получила осколочное ранение женщина.

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту взрыва гранаты в Шевченковском районе. Предварительно, мотивом совершения преступления стал конфликт между ранее судимым злоумышленником и его братом относительно права собственности на квартиру.

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