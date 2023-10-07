В Киевской области мотоциклист сбил 5-летнего велосипедиста: ребенка госпитализировали. Фото

В селе Селичевка Киевской области мотоциклист сбил 5-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту происшествия с малолетним пострадавшим открыто уголовное производство.

"Дорожно-транспортное событие произошло в селе Селичевка Барышевской общины. По предварительной информации, водитель мотоцикла Forte совершил наезд на 5-летнего мальчика, который двигался на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу", – рассказали в пресс-службе.

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По факту аварии, в результате которой пострадал малолетний ребенок, открыто уголовное производство. Виновному грозит максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в селе Зазимье Киевской области мотоциклист на скорости догнал и протаранил ехавшую в попутном направлении легковушку. В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Киева в субботу, 7 октября, во время движения загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на Житомирской трассе.

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