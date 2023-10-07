Под Киевом мотоциклист на скорости протаранил попутный автомобиль: есть пострадавший. Фото

В селе Зазимье Киевской области мотоциклист на скорости догнал и протаранил ехавшую в попутном направлении легковушку. В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"В полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Зазимье произошла авария. Как предварительно установили правоохранители, 33-летний водитель мотоцикла Yamaha не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался впереди в попутном направлении", – рассказали в пресс-службе.

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В результате ДТП травмы получил мотоциклист – его госпитализировали в медицинское учреждение. По факту аварии с пострадавшим открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок.

Как сообщал OBOZREVATEL, между селами Гоголев и Красиловка легковушка на скорости съехала в кювет, где опрокинулась. В результате ДТП пострадала пассажирка, а у водителя обнаружили 2,4 промилле алкоголя в крови.

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