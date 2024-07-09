В Киевской области мотоциклист на скорости въехал в автоцистерну: есть погибший. Подробности и фото

В городе Яготин в Киевской области мотоциклист на скорости врезался в автоцистерну, которая в момент столкновения разворачивалась на дороге. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Событие произошло на одной из улиц в городе Яготин. Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля "ГАЗ" при выполнении маневра поворота не предпочел в движении и в дальнейшем допустил столкновение в пределах встречной полосы движения с мотоциклом марки Yamaha", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего 28-летнего водителя мототранспорта госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, от полученных травм он скончался. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить пьяного скутериста, по вине которого погиб 24-летний мужчина. Злоумышленник внезапно выехал на соседнюю полосу и столкнулся с микроавтобусом, в результате чего его пассажир получил смертельную травму.

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