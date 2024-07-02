Пьяным протаранил микроавтобус: в Киеве будут судить скутериста, по вине которого погиб 24-летний мужчина

В Киеве будут судить пьяного скутериста, по вине которого погиб 24-летний мужчина. Злоумышленник внезапно выехал на соседнюю полосу и столкнулся с микроавтобусом, в результате чего его пассажир получил смертельную травму.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет заключения.

"Автопроисшествие произошло 12 мая в Соломенском районе столицы. 31-летний водитель скутера Yamaha jog, двигаясь по улице Николая Голего, внезапно сменил траекторию движения и выехал на соседнюю полосу, в результате чего столкнулся с микроавтобусом Volkswagen", – рассказали в пресс-службе.

В результате удара скутер перевернулся – 24-летний пассажир не имел защитного шлема и получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимации. На месте ДТП было установлено, что водитель двухколесного транспорта, житель Одесской области, не имеет водительского удостоверения и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибор Драгер зафиксировал 2,26 промилле алкоголя.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

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