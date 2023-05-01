В Киевской области мотоцикл на скорости въехал в микроавтобус: есть пострадавший. Фото и видео

В Белогородке Киевской области мотоциклист на скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"ДТП произошло в Белогородке около 13:00 30 апреля. Предварительно правоохранители установили, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, 66-летний местный житель, нарушил ПДД. Он повернул поворот налево и пересек сплошную линию, где столкнулся с байком Bajaj Dominar. Водитель мотоцикла с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу", – рассказали в полиции.

По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство. Добавим, в соцсети опубликовали момент аварии, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, в Деснянском районе Киева в ночь с 26 на 27 апреля легковушка на скорости выехала на клумбу и перевернулась на крышу. Авария произошла на площади Конотопской битвы на Лесном массиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Барышевка Киевской области водитель легковушки на скорости выехал на обочину, сбил пешехода, а затем съехал с дороги и врезался в электроопору. Как выяснилось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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