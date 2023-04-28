В Киевской области пьяный водитель сбил пешехода и протаранил электроопору. Фото

В поселке Барышевка Киевской области водитель легковушки на скорости выехал на обочину, сбил пешехода, а затем съехал с дороги и врезался в электроопору. Как выяснилось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

"Предварительно было установлено, что 37-летний водитель легковушки "Volkswagen Passat", совершая маневр обгона, выехал на обочину и совершил наезд на пешехода, а затем врезался в электроопору. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Автовладелец сел за руль пьяным", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшим, совершенным в состоянии алкогольного опьянения, следователи начали досудебное расследование. Водителю легкового автомобиля грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Деснянском районе Киева в ночь с 26 на 27 апреля легковушка на скорости выехала на клумбу и перевернулась на крышу. Авария произошла на площади Конотопской битвы на Лесном массиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в четверг, 27 апреля, произошла авария с участием легковушки и троллейбуса. В результате ДТП образовалась пробка на Демеевской площади.

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