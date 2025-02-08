В Киевской области микроавтобус сбил насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области микроавтобус сбил мужчину, который находился на проезжей части дороги. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

"Вчера, 7 февраля, в поселке Бородянка Бучанского района произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 38-летний водитель Volkswagen, двигаясь по одной из улиц населенного пункта, совершил наезд на находившегося на проезжей части мужчину", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, 36-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда врачей. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Виновному грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, вблизи города Бровары Киевской области в субботу, 8 февраля, в результате ДТП перевернулся грузовой микроавтобус. На месте аварии ограничено движение транспорта; предварительно, есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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