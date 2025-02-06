Пьяный под наркотиками на скорости 130 км/ч убил супругов: в Киеве суд вынес приговор водителю-иностранцу. Фото

В Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленник приговорен к 12 годам лишения свободы.

"За поддержание публичного обвинения Киевской городской прокуратурой судом объявлен обвинительный приговор гражданину Грузии по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в котором погибли супруги (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины)", – рассказали в прокуратуре.

Смертельная авария произошла в декабре 2023 года. Гражданин Грузии, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200, двигался по улице Старонаводницкой со скоростью 130 км/ч при максимальной разрешенной на этом участке скорости 50 км/ч.

Нетрезвый иностранец вылетел на встречную полосу, где протаранил Renault Megane, в котором ехали муж и жена. В результате столкновения семья погибла на месте.

Приговором Печерского районного суда г. Киев обвиняемый признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 12 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в среду, 5 февраля, произошла авария с участием грузового микроавтобуса и маршрутки. В результате ДТП временно останавливалось движение трамваев в сторону станции метро "Позняки".

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