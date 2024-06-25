В Киевской области местный бизнесмен на АЗС избил двух женщин. Подробности и видео

В городе Васильков Киевской области на одной из АЗС местный бизнесмен избил двух женщин. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Виновному грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киевщины.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением об избиении обратилась женщина. Она сообщила, что на АЗС в Василькове Киевской области на нее напал мужчина.

"По этому факту открыто производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.

По информации 24 Канала, к инциденту якобы причастен местный бизнесмен Артак Алоян. Среди пострадавших были работницы Васильковского городского совета. Кроме того, одна из женщин занимается организацией захоронений военных. После избиения он забрал телефон у одного из пострадавших и скрылся с места.

"Бизнесмен раньше был замечен еще в двух громких инцидентах. Речь идет о препятствии журналистской деятельности и стрельбе в цирке. В августе 2021 года между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. Тогда один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых шаров "Наган" и открыл огонь, а его оппонент, в свою очередь, взял из автомобиля пистолет ПМР и начал стрелять в ответ", – отметили журналисты.

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