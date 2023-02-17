В Киевской области легковушка сбила пьяного пешехода: переходила дорогу на красный свет. Фото

Вблизи села Святопетровское Киевской области легковушка сбила мужчину, который пьяным переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Полиция Киевщины расследует наезд на пешехода вблизи села Святопетровское. Автомобиль Nissan под управлением 53-летнего водителя, на автодороге Боярка - Вишневое совершил наезд на мужчину", – рассказали в полиции.

Предварительно было установлено, что пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"Полиция Киевщины еще раз призывает пешеходов: в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде, переходите дорогу в специально отведенных для этого местах и соблюдайте ПДД! Позаботьтесь о своей безопасности!", – призвали правоохранители.

Напомним, суд признал виновным водителя автомобиля Seat Leon, который в состоянии опьянения на большой скорости совершил смертельную аварию возле ТРЦ Sky Mall. В результате ДТП два человека погибли, а еще четверо – были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Киева в пятницу, 17 февраля, на Святопетровской дороге столкнулись маршрутка и автомобиль Volkswagen. Якобы сила удара была такова, что водитель легковушки пробил головой лобовое стекло своей машины.

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