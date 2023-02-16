Суд на 10 лет отправил за решетку водителя, который пьяным совершил смертельную аварию возле ТРЦ Sky Mall в Киеве

Суд признал виновным водителя автомобиля Seat Leon, который в состоянии опьянения на большой скорости устроил смертельную аварию возле ТРЦ Sky Mall. В результате ДТП два человека погибли, а еще четверо – были госпитализированы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В ближайшие 10 лет он проведет в местах лишения свободы.

"Авария произошла 13 октября 2018 года. Обвиняемый, управляя автомобилем Seat Leon в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Северного моста в направлении улицы Оноре де Бальзака со значительным превышением скорости (около 165 км/ч). Выехав на полосу общественного водитель столкнулся с другим автомобилем, который двигался с ним в одном направлении", – рассказали в прокуратуре.

В результате ДТП двое пассажиров Seat Leon погибли на месте ДТП, а еще трое получили телесные повреждения, двое из них – тяжелые. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и владельцу другого автомобиля.

Суд признал водителя Seat виновным в смертельной аварии, совершённой в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в течение января было зафиксировано 132 ДТП с пострадавшими, в которых получили повреждения 149 человек. К сожалению, еще 13 человек в результате полученных травм погибли.

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