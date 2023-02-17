В Киевской области легковушка сбила подростка: пострадавшего госпитализировали без сознания. Фото

В Белой Церкви Киевской области легковушка Daewoo сбила 17-летнего парня. Несовершеннолетнего пешехода без сознания с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства автопроисшествия установят следователи.

"Полицейские расследуют ДТП с несовершеннолетним в Белой Церкви. 16 декабря, около 20:00, водитель Daewoo сбил 17-летнего юношу. По словам водителя, парень внезапно выбежал на пешеходный переход", – рассказали в пресс-службе.

Несовершеннолетнего с многочисленными травмами в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

"Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД! Пешеходам нужно убедиться в безопасности перед тем, как выйти на дорогу, а водителям – сбавлять скорость перед участками, где разрешено движение пешеходов", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Святопетровское Киевской области легковушка сбила мужчину, который пьяным переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

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