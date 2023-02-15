В Киевской области легковушка сбила пешехода: пострадавший скончался в больнице. Фото

В Фастове Киевской области во вторник, 14 февраля, водитель автомобиля Fiat сбил пешехода. От полученных травм последний скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

"14 февраля, около 20:00, в городе Фастов, водитель автомобиля Fiat на неосвещенном участке дороги днаехал на внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину", – рассказали в полиции.

В результате ДТП 24-летний пострадавший от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. По факту смертельного происшествия открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в селе Запрудье Киевской области пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне машины на момент аварий находились двое детей, один из них – госпитализирован в больницу. В Шевченковском районе Киева трамвай сбил находившуюся на колее женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в течение января было зафиксировано 132 ДТП с пострадавшими, в которых получили повреждения 149 человек. К сожалению, еще 13 человек, в результате полученных травм, погибли.

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