В Киевской области легковой автомобиль сбил пешехода, который скончался. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль на скорости сбил пешехода. Пострадавшего доставили в больницу, однако, к сожалению, он скончался от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях на 102-м километре автодороги "Киев-Одесса", недалеко от поселка Ставище Киевской области.

Предварительно полицейские установили, что 26-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь по трассе, сбил мужчину, находившегося на проезжей части.

"В результате ДТП 52-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. От полученных травм мужчина скончался в больнице", - добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

ДТП в столичном регионе

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин пострадали четыре человека, среди которых есть малолетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

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