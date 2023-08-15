В Киевской области командиры Нацгвардии незаконно премировали себя "боевыми" на почти 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила командиров Нацгвардии одной из дислоцируемых на Киевщине бригад на незаконном присвоении "боевых" премий. Злоумышленники получили около 14 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.
"Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ДБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии разоблачила в рядах Нацгвардии еще одну "схему" безосновательного начисления премий за якобы участие в боях на передовой. В этот раз на сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине", – рассказали в пресс-службе.
С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину и до августа 2022 года злоумышленники незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.
Командиры безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.
"По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу. Их лица также установлены – это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделение учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты", – уточнили в СБУ
По факту небрежного отношения к военной службе открыто уголовное производство. А заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении.
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