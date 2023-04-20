В Киевской области изъяли контрафактное топливо и оборудование для его производства на 11 млн грн. Фото и видео

Правоохранители разоблачили двух жителей Киева, организовавших схему продажи контрафактного топлива в столице и Киевской области. Были изъяты 130 тонн бензина и дизеля, а также около 800 тысяч гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Бензин, дизель и оборудование почти на 11 миллионов гривен. Масштабную сеть сбыта контрафактного горючего разоблачили полицейские Киевщины совместно с детективами БЭБ. Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций3, изъяли бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен", – написал Небытов.

По его словам, схему организовали двое 41-летних жителей Киева. Прибывающее на подпольные базы контрафактное топливо злоумышленники разводили химическими жидкостями. Благодаря этому злоумышленники увеличивали количество товара, а затем сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке.

По факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 6 тысяч тонн горючего. Бензин и дизтопливо хранились на предприятиях в Обуховском районе Киевской области.

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