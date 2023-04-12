В Киевской области правоохранители изъяли контрафактное топливо на 360 млн грн. Фото

Правоохранители изъяли из незаконного оборота около 6 тысяч тонн горючего. Бензин и дизтопливо хранились на предприятиях в Обуховском районе Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Эксперты установили, что нефтепродукты не отвечают требованиям государственных стандартов.

"Служебные лица двух предприятий, наладили незаконное хранение и сбыт горюче-смазочных материалов. Горючее хранили на двух расположенных рядом объектах. В дальнейшем продукцию реализовывали на подконтрольной им нефтебазе, в частности за наличные деньги. Детективы БЭБ провели обыски по адресам хранения горючего и изъяли 3 ,7 тыс. тонн дизтоплива и 2,2 тыс. тонн бензина марки А-95", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили правоохранители, ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 360 миллионов гривен. Кроме того, во время обысков были обнаружены товарно-транспортные накладные и журнал учета автомобилей, которые могут являться доказательствами противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщило о новом подозрении бывшему и.о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты". Он подозревается в уклонении от уплаты акцизного налога на сумму 687 млн грн.

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