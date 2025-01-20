В Киевской области грузовик сбил насмерть жителя столицы. Подробности ДТП и фото

Вблизи города Белая Церковь Киевской области грузовик сбил пешехода. От полученных травм житель столицы погиб на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

"На днях на 89-м километре автодороги Киев – Одесса в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно правоохранители выяснили, что 36-летний водитель грузовика Scania совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что, к сожалению, 49-летний пешеход, житель Киева, от полученных травм погиб на месте аварии. По факту ДТП, повлекшего смертельные последствия, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила женщину и уехала с места ДТП. Патрульные оперативно нашли и задержали предполагаемого виновника аварии.

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