В Киеве на Житомирской трассе в результате ДТП погибли два человека. Подробности трагедии и фото

В Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины смертельного автопроисшествия установят правоохранители.

"Вечером (15 января. – Ред.) в 20:29 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Житомирском шоссе в Святошинском районе города. В результате столкновения двух легковых автомобилей BMW и Ford, погибли два человека. Водитель и пассажирка автомобиля Ford получили травмы несовместимые с жизнью", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что спасатели деблокировали тело женщины с помощью электроинструмента и смыли горючее с проезжей части.

Напомним, в Киеве в пятницу, 3 января, на улице Глубочицкой произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП было полностью перекрыто движение трамваев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу. Авария произошла у станции метро "Берестейская".

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