В Киевской области гражданин РФ организовал работу подпольного казино. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, наладивших работу подпольного казино. Организатором "бизнеса" оказался гражданин РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит уголовная ответственность.

"По данным следствия, в мае 2023 года гражданин России, проживающий на территории Киевщины, организовал и руководил незаконным игорным бизнесом. Мужчина арендовал помещение в Переяславе Бориспольского района, обустроил его и установил там компьютеры с соответствующим программным обеспечением. Он координировал действия подчиненных, собирал вырученные за азартные игры деньги и обеспечивал финансирование преступной деятельности своей группы", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, помогали организатору три женщины, выполнявшие функции администраторов игорного зала. Попасть в подпольные игровые заведения "клиенты" могли исключительно по рекомендации постоянных игроков и по предварительному телефонному звонку. Придя в заранее оговоренный день, посетители платили деньги, после чего им выдавали пароль для игры.

Администраторы следили за соблюдением посетителями правил игры, выплачивали игрокам деньги в случае их победы, вели учет наличных денег и прочее. Во время санкционированных обысков в игровых залах и местах проживания фигурантов обнаружены и изъяты черновые записи, системные блоки, мониторы, маршрутизаторы, мобильные телефоны, карты памяти, наличные деньги и российские паспорта.

"Бизнесмену" и трем помощникам сообщили о подозрении по факту организации и предоставления доступа к проводимым в сети интернет азартным играм.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области разоблачили четыре заведения, которые нелегально оказывали услуги игорного бизнеса. Подпольные казино использовали ноутбуки и компьютеры со специальным программным обеспечением.

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