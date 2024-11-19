В Киевской области электричка смертельно травмировала мужчину. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области электричка сбила местного жителя. К сожалению, несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался в реанимации.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"На днях на железнодорожной станции Тарасовка электропоезд "Киев-Фастов" травмировал 38-летнего местного жителя. Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта открыто уголовное производство.

Напомним, в Буче Киевской области поезд сбил 21-летнюю девушку. По предварительной информации она была в наушниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 4 сентября, между станциями "Буча" и "Ирпень" поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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