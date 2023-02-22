Экс-чиновника Киевской таможни подозревают в кражах: вынес со складов товаров более чем на 40 млн грн. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику Киевской таможни. Имея доступ на склады ведомства, он за два года похитил товаров более чем на 40 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Согласно материалам следствия, 52-летний бывший чиновник, имея доступ на территорию, где расположены склады Киевской таможни, проникал в складские помещения. Он обворовывал частные и коммерческие грузы, которые находились там на хранении", – рассказали в пресс-службе.

Среди товаров, которые привлекали злоумышленника, были техника марки Apple, строительные материалы, электронные сигареты, косметические средства и лекарственные препараты. Украденное он использовал по своему усмотрению, в частности, передавал третьим лицам для реализации через почтовые службы.

Чтобы скрыть факты краж, мужчина использовал аналогичные по весу коробки-муляжи, которые он пломбировал. С 2020 по 2022 год ему удалось незаконно вывезти с территории таможни товаров на сумму 41 млн гривен. По факту кражи в особо крупных размерах открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали отца и сына, подозреваемых в краже в Вишневом Киевской области. Злоумышленники повредили навесной замок одного из складских помещений и вынесли оттуда сигарет на 700 тысяч гривен.

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