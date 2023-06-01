В Киевской области две девушки за $4-7 тыс. помогали вносить данные уклонистов в систему "Путь". Видео

В Киевской области правоохранители разоблачили двух девушек, которые могут быть причастны к незаконной переправке призывников через границу. Свои услуги они оценивали от 4 до 7 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Незаконно переправляли лиц через государственную границу. Две девочки в возрасте 18 и 21 год подыскивали через сеть Интернет мужчин призывного возраста, желавших уехать из Украины. Свои услуги они оценивали от 4 до 7 тысяч долларов США", – рассказали в полиции.

Отмечается, что злоумышленницы, являясь активными участниками организованной группы, проводили онлайн-беседы в Telegram. Они давали свои советы по возможности незаконного пересечения границы. Также они вносили данные клиентов в базу "Путь".

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан гражданин другого государства, который может быть причастен к созданию канала для незаконного пересечения иностранцами границы Украины. Стоимость "услуг" мужчины оценивалась в 2,5 тысячи долларов США.

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