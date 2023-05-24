В Киеве задержан рецидивист, который переправлял иностранцев через границу по фейковым паспортам. Фото и видео

В Киеве задержали гражданина другого государства, который может быть причастен к созданию канала для незаконного пересечения иностранцами границы Украины. Стоимость "услуг" мужчины оценивалась в 2,5 тыс. долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, во время реализации оперативной информации они задержали 54-летнего гражданина другого государства при содействии в незаконной переправке иностранцев через государственную границу Украины.

"Злоумышленник изготовлял и подделывал загранпаспорта с поддельным голографическим защитным элементом для выезда за границу иностранцев. В целом такая услуга стоила 2500 долларов США. Оплата должна была производиться в два этапа. Половина оговоренной суммы, то есть 47 тыс. грн в день встречи с заказчиком, а другая половина в день получения изготовленного паспорта гражданина Украины для выезда", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник 1969 года рождения был задержан на горячем вблизи станции метро "Политехнический институт" во время передачи второй части денежных средств в размере 47 тыс. грн. Его уже привлекали к уголовной ответственности за подделку документов и аналогичные преступления.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали мужчину, который может быть причастен к незаконной переправке граждан призывного возраста через границу Украины. Стоимость одной справки о непригодности к военной службе составила 9 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!