В Киевской области директор фирмы "заработал" на обустройстве сквера почти миллион гривен

Правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы в присвоении денег при обустройстве сквера в Вышгородском районе Киевской области. Злоумышленник "заработал" почти один миллион гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"На Вышгородщине полицейские разоблачили преступную схему присвоения государственных средств, предназначенных для обустройства сквера. Директор одного из обществ, занимавшихся строительными работами, вносил ложные сведения и суммы в не соответствующие действительности документы. В результате преступных действий местному бюджету нанесен ущерб почти на миллион гривен", – рассказали в полиции.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту завладения чужим имуществом, совершенным в условиях военного положения.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к присвоению почти 500 тысяч гривен иностранных волонтеров. Злоумышленник заказывал военную амуницию якобы для нужд ВСУ, а в расчет сбрасывал поддельные платежные квитанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили должностницу "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением. Женщина присвоила 380 тысяч гривен на покупке новогодней елки.

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