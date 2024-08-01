В Киевской области депутат с сообщниками завладели землей более чем на 1,2 млн грн. Подробности дела

Депутат горсовета подозревается в мошенническом завладении земельными участками в Киевской области. Злоумышленник вместе с сообщниками причинили территориальной общине Белоцерковского района ущерб более чем на 1,2 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит уголовная ответственность.

"По данным следствия, подозреваемый является депутатом одного из горсоветов Киевщины и учредителем и директором сельхозпредприятия. Не имея документов, подтверждающих факт правопреемства на земле ликвидированного коллективного сельскохозяйственного предприятия, он зарегистрировал за возглавляемым предприятием право собственности на два земельных участка общей площадью более 11 га в Белоцерковском районе", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, несмотря на отсутствие законных оснований, государственный регистратор сельсовета внес соответствующие изменения в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Территориальной общине было причинено более 1,2 млн грн убытков.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры доложено о подозрении директору сельскохозяйственного предприятия в завладении чужим имуществом путем обмана. А государственному регистратору в пособничестве в мошенничестве и несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить должностную должность института НААН Украины и ее двух пособников на взятке более чем в 21 тыс. долларов США. Деньги злоумышленники хотели получить, в частности, за возможность заключить договор аренды и обработки 453 га надлежащей государственному заведению земли.

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