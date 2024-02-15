В Киевской области будут судить сельского голову и чиновника, которые "заработали" 700 тыс. грн на покупке авто для якобы ТРО. Фото

В Киевской области будут судить сельского голову и служащего сельсовета, обвиняемых в растрате денег общины. Злоумышленники "заработали" почти 700 тыс. грн на приобретении авто якобы для нужд территориального общества.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что сельской голова при пособничестве должностного лица от имени сельского совета приобрело у физического лица транспортное средство, якобы для нужд территориальной обороны. За автомобиль из местного бюджета уплачено 1,2 млн. грн. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы – это вдвое больше его рыночной стоимости. Таким образом, действия обвиняемых нанесли материальный ущерб сельскому совету на почти 700 тысяч гривен", – сообщили в пресс-службе.

Следствие по фактам растраты бюджетных средств и пособничества в их растрате завершено, а обвинительный акт в отношении одного из сельских председателей Бориспольского района и начальника отдела того же сельского совета направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить председателя одного из сельских советов, обвиняемого в растрате 811 тысяч гривен при покупке генераторов. Событие произошло во время отключения света из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

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