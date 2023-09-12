На Киевщине будут судить сельского голову, который во время блекаута "заработал" более 800 тыс. грн на закупке генераторов

В Киевской области будут судить председателя одного из сельских советов, обвиняемого в растрате 811 тысяч гривен при покупке генераторов. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, событие произошло во время отключений света из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

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Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что обвиняемый заключил с обществом договор на поставку дизельных генераторов для объектов сельсовета, имеющих электрическое отопление. В нарушение условий договора, предприятие поставило технику, которая не отвечала спецификациям и заявленным характеристикам", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили правоохранители, генераторы существенно отличались по размерам, весу, марке двигателей и имели значительно меньшую мощность. Несмотря на это, чиновник подписал расходные накладные, на основании которых произведена оплата за товар. Таким образом бюджету общины был нанесен ущерб на 811 тысяч гривен.

По ходатайству прокуратуры сельский голова отстранен от должности, а на его имущество наложен арест. Следствие по факту растраты имущества завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что генераторы были закуплены во время отключений света из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, "заработавшему" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

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