В Киевской области будут судить чиновника, который "заработал" почти 1,9 млн грн на закупке имущества для громады

В Киевской области будут судить бывшего чиновника одного из городских советов региона. Его подозревают в растрате около 1,9 млн грн при закупке светодиодных светильников.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, исполняющий обязанности городского головы, заключил с обществом договор на поставку светодиодных светильников для наружного освещения на невыгодных для горсовета условиях – по ценам, значительно превышающим рыночные", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили правоохранители, на основании акта приема-передачи, подписанного должностным лицом горсовета, на счет общества было перечислено 3,6 млн грн бюджетных средств. Но согласно выводам экспертизы избыточно было уплачено почти 1,9 млн грн.

Следствие по факту растраты чужого имущества завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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