В Киевской области более полутора суток тушат пожар на предприятии после обстрела РФ. Фото

В Киевской области в четверг, 13 июня, по состоянию на 15:00, спасатели продолжают ликвидацию пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российских обстрелов 12 июня. В частности, на месте работают около 250 бойцов ГСЧС и около 100 единиц техники.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К тушению огня привлечены специальные поезда.

"По состоянию на 15:00 продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что на месте происшествия работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Напомним, в ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударные БПЛА. Одной из основных целей ракетной атаки противника стала украинская столица и Киевская область. Из-за падения обломков в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Первоначально в ликвидации пожара было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, после ночной атаки страны-террористки России 12 июня в Киевской области обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Жителей области предостерегают об опасных находках, представляющих угрозу жизни и здоровью человека – они могут сдетонировать от малейшего движения.

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